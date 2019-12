Os belo-horizontinos estão terminando o ano com os preços dos combustíveis nas alturas. Segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada de 1º a 19 deste mês, o gás de cozinha tem sido vendido na capital mineira por valores que variam de R$ 58,99 a R$ 80.

Em relação ao preço máximo do produto, houve uma alta de 6,6% na comparação com janeiro deste ano, quando era comercializado a R$ 75. A variação percentual registrada no período é mais que o dobro da inflação acumulada até novembro, de 3,12%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No Estado, segundo recente levantamento da ANP, os preços mais salgados do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) foram encontrados em Januária (R$ 90), no Norte de Minas, e em Itabira (R$ 85), na região central.

A gasolina comum encerra o ano também com o preço nas alturas na capital. Em alguns postos, o litro do derivado do petróleo é encontrado de R$ 4,458 a R$ 5,099. Também na comparação com o maior valor, houve um aumento de 2% em relação a janeiro deste ano (R$ 4,999).



O levantamento da ANP mostra ainda que o diesel manteve a trajetória de alta. Neste mês, no período apurado pela pesquisa, o S10 foi encontrado em Belo Horizonte com preços entre R$ 3,644 e R$ 4,199. Na comparação com janeiro, em relação ao maior preço praticado no mercado, houve uma alta de 5%. A escalada do diesel pode encarecer o frete e, consequentemente, os preços dos produtos para o consumidor final.

O único produto que registrou queda nos preços de janeiro até agora foi o etanol, que custava naquele mês R$ 3,827 na capital mineira e está sendo vendido agora a R$ 3,508, uma queda de 8,3%.