Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado decidiram, nesta terça-feira (10), convidar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a falar sobre os reflexos da crise mundial provocada pelo coronavírus no Brasil. O requerimento do senador Reguffe (Podemos-DF) é para que Guedes fale sobre as medidas que o governo brasileiro está tomando em resposta à crise.

Também na CAE foi aprovado um convite ao ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para falar sobre o programa Bolsa Família. A iniciativa partiu dos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Jean Paul Prates (PT-RN), depois da divulgação de informações de que a Região Nordeste teria ficado com apenas 3% das famílias contempladas em janeiro deste ano, embora a região tenha o maior número de famílias em situação de pobreza.

Cultura

A Comissão de Educação aprovou requerimento de convite à secretária nacional de Cultura, Regina Duarte. Ela deverá falar ao colegiado sobre os projetos da pasta. Nenhuma das audiências tem data definida.

