O Instituto Fórum do Futuro, uma entidade independente, tem uma meta ousada: dobrar a produção de alimentos no Brasil até 2050 para ajudar no combate à fome mundial.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e do Programa Alimentar Mundial (PAM), mais de 34 milhões de pessoas no mundo lutam com níveis alarmantes de fome extrema.

A ideia é desenvolver projetos de bioeconomia e garantir o aumento da produção de alimentos em 5 biomas brasileiros sem derrubar nenhuma árvore.

Ao contrário, uma das frentes é fazer o maior plantio de árvores do planeta utilizando uma grande rede que envolve escolas públicas e privadas, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (EMATER-MG), e várias entidades nacionais e internacionais.

