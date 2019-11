Confira o segundo episódio de nossa odisseia nos corredores da Fiat-Chrysler (FCA) para descobrir como nasce um novo automóvel. Depois de conferirmos como as ideias e tendências ganham formas no papel, chegou a hora de saber com o desenho se adequa às condições da engenharia e como é feita a virtualização do automóvel.

Nessa fase, os engenheiros precisam criar o carro por completo num ambiente virtual, onde é possível definir não apenas questões de suspensão, motor e transmissão. Mas é um ambiente que simula como todos os componentes irão reagir quando o primeiro protótipo ficar pronto. Ou seja, antes de existir de fato é possível saber como ele será. Parece coisa de “Matrix”, mas acontece de verdade.

