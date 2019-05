Whindersson Nunes e Carlinhos Maia usaram o Twitter para discutir em público na tarde desta quinta-feira, 23. A briga se originou por conta do não comparecimento de Whindersson no casamento de Carlinhos, para o qual havia sido convidado para ser padrinho, na última terça-feira, 21. Após a discussão, Carlinhos Maia desativou seu perfil no Instagram.



Em entrevista ao jornalista Leo Dias publicada nesta quinta-feira, 23, Carlinhos Maia fez críticas à postura de Whindersson Nunes: "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia".



"Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada", continuou.