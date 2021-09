Com o aumento do número de passageiros dispostos a voar, as companhias aéreas já começam a ampliar a oferta de voos em Belo Horizonte e outros aeroportos de Minas Gerais. A Azul anunciou esta semana que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, passará a contar com dois novos destinos em dezembro: Foz do Iguaçu (PR) e Porto Velho (RO). Além disso, a capital mineira ainda terá aumento de frequências para outros destinos em que já existe operação, como Salvador, Jericoacoara, Porto Seguro, Ilhéus, Maceió, Aracajú, João Pessoa e Natal.

“A procura aumenta nos meses de dezembro e janeiro pelo desejo das pessoas de aproveitar as férias, então, fazemos um movimento de reorganizar nossa malha de modo a atender melhor esses anseios e de trazer mais conveniência ao nosso cliente”, afirma Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

Outras companhias

Além da Azul, outras companhias também estão ampliando a operação em Confins. Segundo a BHAirtport, A TAP Linhas Aéreas vai aumenta de três para quatro o número de voos semanais ligando a capital mineira à Lisboa já a partir de outubro.

Outra novidade projetada para dezembro é o início das operações da Eastern Airlines – empresa aérea de baixo custo – no terminal belo-horizontino. De acordo com a BHAirport, a companhia vai interligar Minas a três cidades norte-americanas: Boston, Miami e Nova Iorque.

Interior de Minas

No interior de Minas, outras cidades de Minas terão o aumento da oferta de voos para novos destinos nos próximos meses. A Azul vai operar voos de Uberlândia, no Triângulo mineiro, para o Rio de Janeiro (em voo direto com destino ao Aeroporto Santos Dumont), Salvador, João Pessoa,Jericoacoara, no Ceará, Porto Seguro e Maceió.

Já em Uberaba, a Azul repetirá a operação para Porto Seguro e adicionará uma ligação inédita para Maceió. Montes Claros, no Norte de Minas, também estará conectada a Porto Seguro e Salvador.

