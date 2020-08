A Jeep acaba de lançar as linhas 2021 de Renegade e Compass que ainda não receberam os novos motores turbo, que devem estrear ainda este ano. Os dois modelos expandiram suas linhas e ganharam mais recheio, numa ofensiva para recuperar o terreno perdido em 2020. O T-Cross atropelou o Renegade em julho e assumiu a liderança do mercado, inclusive o SUV da VW vendeu mais que o inabalável Onix, segundo a Fenabrave. Já o Compass tem visto o Creta crescer no retrovisor e se bobear pode cair para a quarta posição.

Começando pelo irmão menor, que perdeu o posto de SUV mais vendido do Brasil, o principal destaque é a versão Moab. Ela irá se posicionar como opção de entrada com motor turbodiesel 2.0 de 170 cv e 35,7 mkgf de torque, combinada com caixa automática de nove marchas e tração 4x4. Segundo a FCA, a versão é R$ 10 mil mais barata que o Renegade Longitude 4x4, que parte de R$ 147 mil.

Outra novidade interessante é a inclusão do teto solar panorâmico na versão Limited 1.8, como item de série. Na base da linha também teve reajustes para tornar o modelo mais competitivo, a Sport teve o pacote de opcionais barateados em R$ 3 mil cada. A versão Standard figura como opção de entrada por R$ 80 mil. Abaixo dela apenas a versão exclusiva para consumidor do perfil PCD (R$ 69.990).

Compass

Se Renegade passou pelo banho de loja para tentar recuperar o terreno perdido para o T-Cross, o Compass também ganhou novos conteúdos para não perder a terceira posição nas vendas gerais de utilitários. Líder entres os médios, o modelo está se armando para a chegada do Ford Territory, que será lançado este mês, além de já encarar as opções com motor 1.5 turbo do Chevrolet Equinox. Para isso, o modelo recebeu novas cores, opções de acabamento interno e conteúdos.

A versão topo de linha Series S passa a contar com banco elétrico para o passageiros da frente, além e opção de multimídia com tela de sete ou 8,4 polegadas. Outra novidade é inclusão do teto solar panorâmico, que sempre ficava esquecido na lista de opcionais devido ao seu preço elevado.

Versões e Preços

Renegade

1.8 Flex AT6 R$ 69.999 (PCD)

STD 1.8 Flex AT6 R$ 79.990

Sport 1.8 Flex AT6 R$ 94.890

Longitude 1.8 Flex AT6 R$ 109.990

Limited 1.8 Flex AT6 R$ 119.990

Moab 2.0 Diesel AT9 R$ 136.990

Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 146.990

Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 158.290

Compass

Sport 2.0 Flex AT6 R$ 126.290

Longitude 2.0 Flex AT6 R$ 139.690

Limited 2.0 Flex AT6 R$ 159.390

Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 176.990

Limited 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 196.690

Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4x4 R$ 196.690

Série S 2.0 Diesel AT9 4x4 R$ 213.190