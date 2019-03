Não há crise para quem quer escapar do calor deste verão em BH. Para se refrescar, consumidores investem em ventiladores, ar-condicionado, sorvetes e até vinhos ideais para serem degustados na estação mais quente do ano. Também dispararam as buscas por serviços de conserto e manutenção dos aparelhos para amenizar as altas temperaturas, que já bateram os 34 graus na capital mineira.

Só na OLX, uma das maiores empresas no mercado de compra e venda on-line no Brasil, o número de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado vendidos em Minas Gerais por meio da plataforma cresceu 19% em janeiro deste ano, na comparação com igual mês do ano passado. Comparando janeiro de 2019 com julho de 2018 (Inverno), o aumento na comercialização de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado chegou a 168%.

As cidades mineiras que mais venderam esses eletrodomésticos foram: Belo Horizonte (57%), Uberlândia (19%) e Juiz de Fora (9%) – considerando o total de itens comercializados no Estado. Segundo a OLX, pela plataforma os compradores conseguem economizar até 55% no valor de um ar condicionado e 23% de um ventilador novo. Foram comparadas as médias de preço de ventilador (R$ 85) e ar condicionado (R$ 450) na OLX, no período de dezembro a janeiro, com valores de mercado.

O professor João Carvalho, de 29 anos, desembolsou um pouco mais. Atormentado com o calorão, há 15 dias ele decidiu aposentar os dois ventiladores que usava no quarto para dormir e investiu R$ 1.500 em um aparelho de ar condicionado. Somando a instalação, que custou R$ 750, o gasto ficou em R$ 2.250. “Valeu cada centavo”, diz ele.

Conserto

Quem já tinha um ar-condicionado em casa ou no escritório também correu para consertar o aparelho ou procurou ajuda para ajustá-lo.

De acordo com levantamento feito pelo GetNinjas, uma das maiores plataformas de contratação de serviços da América Latina, no país, houve aumento de 248% na demanda por instalação e manutenção do aparelho em janeiro deste ano, ante o mesmo período de 2018.

Entre os mineiros, a solicitação de serviços referentes a ar condicionado saltou 221% em igual período. Já em Belo Horizonte, o crescimento atingiu 192%.

O GetNinjas também notou aumento de 26% na procura pela instalação de ventiladores de teto em Minas. Na capital, a alta foi de 25% em janeiro deste ano, ante o mesmo mês em 2018. A plataforma reúne mais de 500 mil profissionais cadastrados em cerca de 200 tipos de serviços, atendendo em três mil cidades do país.





Altas temperaturas engordam faturamento de sorveterias e loja de vinho em Belo Horizonte



Se nos ambientes internos os equipamentos de refrigeração reinam, do lado de fora bebidas e sorvetes garantem a refrescância. Nas três unidades da sorveteria Lullo Gelato, em Belo Horizonte, a procura cresceu 25% no mês de janeiro, se comparado ao mesmo período do ano passado.

“O início deste ano foi muito mais quente e praticamente sem chuva”, comemora Cristiane Tempo-rão, sócia-proprietária da rede. Para fidelizar a clientela, a sorveteria inovou e acrescentou ao cardápio os gelatos de água de coco, manjericão e maracujá. “As versões com frutas e água saem bastante”, diz.

Na Casa Rio Verde, especializada em vinhos, as versões de uvas brancas e rosés tiveram aumento de 30% nas vendas entre os meses de dezembro e fevereiro, na comparação com o período de Inverno, quando o vinho tinto tem mais saída.

Em relação a janeiro do ano passado, a procura também subiu. “Tivemos 20% de crescimento”, afirma Renato Vinhal, gerente de Varejo da Casa Rio Verde em Belo Horizonte.

Para facilitar a vida dos clientes, o estabelecimento lançou um clube de assinaturas de vinhos somente com brancos e rosés. Batizado de “Summer”, o serviço garante dois vinhos por mês, com custo mensal de R$ 118.