Quem deseja se candidatar a uma das 3.138 vagas por meio do Processo Seletivo Público Simplificado da empresa Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) tem só até o próximo domingo (9) para se inscrever. As vagas são para profissionais que estão entre os níveis Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio e Técnico; os salários chegam a R$ 1.608.

Há vagas para agente de informática e reprografia, auxiliar de apoio ao educando, cantineiro, capineiro, porteiro escolar, oficial de manutenção escolar e servente escolar. Os valores das inscrições variam entre R$ 35 e R$ 46 e as provas acontecem em Belo Horizonte.

No site do IBFC, o candidato pode acessar o edital no qual se encontram todas as informações relativas ao certame, como os requisitos mínimos para ingresso e conteúdo programático exigido para cada cargo. Também é neste endereço que as inscrições podem ser feitas.

Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento de modo a confirmar sua inscrição.

