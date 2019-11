A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração dos hospitais universitários do Brasil, publicou dois editais de concursos nesta segunda-feira (4), oferecendo mais de 2.460 vagas na área de saúde. Um dos certames busca profissionais para prencher vagas em 36 unidades espalhadas pelo país, enquanto o outro é específico para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Somente para a instituição do Triângulo Mineiro são disponibilizadas 804 vagas. Os salários variam entre R$ 2.451 a R$ 10.350.

As inscrições para o hospital de Uberlândia serão abertas nesta terça-feira (5) no site da Vunesp e as relacionadas ao concurso nacional, na quarta-feira (6), no site da IBFC. Ambas se encerram no dia 10 de dezembro. O valor da inscrição será de R$ 80 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 180 para os cargos de nível superior. Veja mais informações aqui.

Para o HC-UFU, são 216 vagas para médicos em 58 especialidades, 475 vagas para a área assistencial e 113 para a administrativa. No caso do concurso nacional, são 533 vagas para médicos em 63 especialidades, 998 vagas para a área assistencial e 129 para a área administrativa.

As provas para o concurso nacional acontecem no dia 2 de fevereiro em diversas cidades. Em Minas, elas serão aplicadas em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba. As provas para o HC-UFU serão realizadas no dia 9 do mesmo mês. Como as datas são diferentes, os interessados em fazer os dois concursos poderão se inscrever em ambos.

