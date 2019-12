Pelo menos 12 concursos públicos estão abertos em Minas. São nada menos que 2.599 vagas para profissionais de diversas áreas e todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de um salário mínimo a R$ 20.458,48.

Interessados em concorrer aos postos devem ficar atentos. Algumas inscrições estão na reta final. Caso da Prefeitura de Governador Valadares, no Leste do Estado. O cadastro para concorrer a uma das 1.151 vagas só pode ser feito até 17h desta quarta-feira (18).

Outra oportunidade, também em uma administração municipal, é o certame da Prefeitura de Formiga, na região Central. Lá, são 413 postos abertos até o próximo dia 26, com salários de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Já São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, paga a melhor remuneração. Das 220 vagas disponíveis, 14 são para médicos da família, com vencimento acima de R$ 20 mil.

Itabira, na região Central do Estado, é mais uma cidade na lista. No total, são 409 oportunidades em 67 áreas de atuação. O salário varia de R$ 998 a R$ 12.654,27. Ficou interessado e não quer perder o prazo? Confira detalhes dos concursos públicos..

Dois concursos públicos vão ter as inscrições encerradas nesta semana

Prefeitura de Governador Valadares

Inscrições: até as 17h de 18 de dezembro

Taxa: R$ 55 a R$ 120

Vagas: 1.151

Remuneração: R$ 1.179 a R$ 5.075

Níveis: fundamental incompleto, fundamental, médico, técnico e superior

Cargos: mais de 100 cargos

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Câmara Municipal de Cana Verde

Inscrições: até 18 de dezembro

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Vagas: 4

Remuneração: R$ 998 a R$ 2.500

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: auxiliar de serviços gerais, contador, procurador legislativo e secretário legislativo

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura e Câmara Municipal de Cachoeira de Minas

Inscrições: 24 de dezembro

Taxa: R$ 50 a R$ 90

Vagas: 109

Remuneração: R$ 998,00 a R$ 2.563,99

Níveis: alfabetizado, fundamental, médio e superior

Cargos: assistente social, auxiliar de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços internos, calceteiro, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal de posturas, médico ginecologista, médico pediatra, monitor de creche, monitor de informática, motorista, nutricionista, operador de máquinas, pedagogo, pedreiro, professor, psicólogo, recepcionista, servente escolar, serviços gerais, técnico de enfermagem e técnico em radiologia.

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Câmara Municipal de Queluzito

Inscrições: 25 de dezembro

Taxa: R$ 80

Vaga: 1

Remuneração: R$1.301,34

Nível: médio

Cargos: assistente legislativo

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de Formiga

Inscrições: até 26 de dezembro

Taxa: R$ 55 a R$ 80

Vagas: 413

Remuneração: R$ 1.045,79 a R$ 10.956,63

Níveis: alfabetizado, fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: enfermeiro, farmacêutico, assistente social, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, médico, médico infectologista, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, professor, advogado, arquiteto, auditor de controle interno, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, veterinário, técnico em enfermagem, agente de trânsito, agente social, assistente de educação infantil, auxiliar de biblioteca, interprete de libras, auxiliar de educação especial, auxiliar de farmácia, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, inspetor de alunos, oficial administrativo, motorista, recepcionista, armador, cantineira, carpinteiro, coveiro, cuidador, eletricista, gari, operador de máquinas, pedreiro, serralheiro, servente escolar, servente de limpeza, zelador, capinador, operário de serviços gerais, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, auxiliar administrativo, operador de sistema de água e esgoto, recepcionista, mecânico hidráulico, telefonista, bombeiro hidráulico, guariteiro, mensageiro, operador de máquina, calceteiro, operador sanitário e operador de serviços gerais.

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de Juruaia

Inscrições: até 26 de dezembro

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Vagas: 41

Remuneração: R$ 1.004,68 a R$ 11.457,78

Níveis: fundamental incompleto, fundamental, médio e superior

Cargos: assistente administração escolar, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar de serviço gerais, auxiliar de obras, cirurgião dentista, enfermeiro, fiscal de tributos, fiscal sanitário, médico, motorista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, professor e técnico em enfermagem

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de Descoberto

Inscrições: até 27 de dezembro

Taxa: R$ 50 a R$ 60

Vagas: 27

Remuneração: R$ 998 a R$ 8.800

Níveis: médio, técnico e superior

Cargos: agente comunitário de saúde, auxiliar de saúde bucal, técnico em enfermagem, enfermeiro, dentista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo.

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa

Inscrições: até 1º de janeiro de 2020

Taxa: R$ 70 a R$ 90

Vagas: 43

Remuneração: R$ 1.004,44 até R$ 2.511,12

Níveis: técnico e superior

Cargos: cirurgião dentista, enfermeiro, auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem e técnico higiene dental

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

Inscrições: até 16 de janeiro de 2020

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Vagas: 220

Remuneração: R$ 998,00 até R$ 20.458,48

Níveis: alfabetização, fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: 74 áreas

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de Itabira

Inscrições: até 16 de janeiro de 2020

Taxa: R$ 45 a R$ 105

Vagas: 409

Remuneração: R$ 998 até R$ 12.654,27

Níveis: fundamental incompleto, fundamental, médio superior

Cargos: 67 áreas

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de Bom Despacho

Inscrições: até 16 de janeiro de 2020

Taxa: R$ 53 a R$ 132

Vagas: 131

Remuneração: R$ 1.335,15 até R$ 8.818,75

Níveis: médio e superior

Cargos: fiscal municipal, técnico em gestão pública, técnico em informática, técnico em secretariado escolar, técnico análises laboratoriais, técnico em necropsia, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem do trabalho, técnico gerência de saúde, professor de educação básica, administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, economia, educação física, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, matemática, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, serviço social e sociologia

Consulte outras informações sobre o certame aqui

Prefeitura de Laranjal

Inscrições: até 16 de janeiro de 2020

Taxa: R$ 60 a R$ 130

Vagas: 50

Remuneração: R$ 998 a R$ 9 mil

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: agente comunitário de saúde, agente de combate à edemias, assistente administrativo, assistente odontológico, assistente social, dentista, enfermeiro, fiscal de obras, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, motorista, nutricionista, operador de máquinas, operário, pedreiro, professor, psicólogo, serviçal, soldador, supervisor pedagógico e técnico de enfermagem

Consulte outras informações sobre o certame aqui