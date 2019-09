Pelo menos 18 prefeituras do interior de Minas estão com inscrições abertas para concursos públicos. No total, são ofertadas 1.216 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Só a cidade de Nova Serrana, na região Centro-Oeste do Estado, oferece 391 vagas para a área de educação. A remuneração varia de R$ 1.242,41 a R$ 3.430,72.

O salário chega a R$ 12 mil em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce. O vencimento será pago para o cargo de médico. O município ainda tem postos para advogado, assistente social e artesão.

No ranking de melhores remunerações aparecem as cidades de Inconfidentes (Sul de Minas) e Palma (Zona da Mata), que pagam, respectivamente, R$ 9.489,45 e R$ 9 mil, também para o cargo de médico.

Pedra Azul, que fica no Vale do Jequitinhonha, oferta 117 postos para escriturário, professor, auxiliar de consultório dentário, motorista e nutricionista, dentre outros.

A Prefeitura de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste, tem 93 vagas abertas para vários cargos, incluindo psicólogo, professor, assistente social, pedreiro e auxiliar de obras. A melhor remuneração, de R$ 2.722,10, é oferecida para o cargo de engenheiro. Em algumas prefeituras, há também formação de cadastro reserva.

Prazo

Mas os concurseiros de plantão devem ficar atentos. Alguns dos concursos já encerram as inscrições nesta semana. São os casos de Palma, Inconfidentes, Santa Juliana, Santana do Paraíso e Cristina.

Ficou interessado? Então confira abaixo um guia com os concursos com inscrições em aberto nas prefeituras mineiras:

Prefeitura de Palma - Zona da Mata

Inscrições: até 4 de setembro

Vagas: 29 + cadastro de reserva

Remuneração: até R$ 9 mil

Cargos: níveis fundamental, médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Inconfidentes - Sul de Minas

Inscrições: até 5 de setembro

Vagas: 64

Remuneração: até R$ 9.489,45

Cargos: níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Santa Juliana - Alto Paranaíba

Inscrições: até 5 de setembro

Vagas: 2

Remuneração: até R$ 6.600

Cargos: advogado e fiscal de tributos

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Santana do Paraíso - Vale do Rio Doce

Inscrições: até 6 de setembro

Vagas: 70

Remuneração: até R$ 12 mil

Cargos: níveis médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Cristina - Sul de Minas

Inscrições: até 6 de setembro

Vagas: 45

Remuneração: R$ 2.924,27

Cargos: níveis elementar, fundamental, médio, técnico e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Marliéria - Vale do Rio Doce

Inscrições: até 10 de setembro

Vagas: 14

Remuneração: até R$ 2.805,05

Cargos: níveis fundamental, médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Araguari - Triângulo Mineiro

Inscrições: até 12 de setembro

Vagas: 22

Remuneração: até R$ 3.800

Cargos: níveis médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Cabo Verde - Sul de Minas

Inscrições: até 12 de setembro

Vagas: 29

Remuneração: até R$ 3.050,47

Cargos: níveis fundamental, médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Monsenhor Paulo - Sul de Minas

Inscrições: até 12 de setembro

Vagas: 65

Remuneração: até R$ 2.425,33

Cargos: níveis fundamental, médio e completo

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Santana do Jacaré - Centro Oeste

Inscrições: até 13 de setembro

Vagas: 32

Remuneração: até R$ 7.490

Cargos: níveis médio, técnico e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de São João Nepomuceno - Zona da Mata

Inscrições: até 16 de setembro

Vagas: 66 + cadastro de reserva

Remuneração: até R$ 3.866,88

Cargos: níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Divinolândia de Minas - Vale do Rio Doce

Inscrições: até 16 de setembro

Vagas: 15

Remuneração: R$ 1.250

Cargos: agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Carmópolis de Minas - Centro-Oeste

Inscrições: até 17 de setembro

Vagas: 93

Remuneração: R$ 2.722,10

Cargos: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Nova Serrana - Centro-Oeste

Inscrições: até 17 de setembro

Vagas: 391

Remuneração: até R$ 3.430,72

Cargos: níveis médio, técnico e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Uberlândia - Triângulo Mineiro

Inscrições: até 17 de setembro

Vagas: 9

Remuneração: até R$ 3.097,66

Cargos: níveis médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Pedra Azul - Vale do Jequitinhonha

Inscrições: 20 de setembro

Vagas: 117 vagas

Remuneração: R$ R$ 2.078,16

Cargos: níveis fudamental, médio, técnico e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Pitangui - Central

Inscrições: até 22 de setembro

Vagas: 88

Remuneração: até 4.123,47

Cargos: níveis elementar, médio e superior

Consulte outras informações aqui

Prefeitura de Muriaé - Zona da Mata

Inscrições: até 4 de outubro

Vagas: 65

Remuneração: até R$ 6.719,35

Cargos: níveis elementar, médio, técnico e superior

Consulte outras informações aqui