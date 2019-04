Terminam na próxima semana as inscrições para o concurso para Defensor Público da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ao todo, são 30 vagas de nível superior com salário de R$ R$ 22.158,82.

Podem se candidatar, bacharéis em Direito há no mínimo três anos e que atendam a todos os pré-requisitos do edital (veja abaixo). A inscrição no valor de R$ 260 deve ser feita exclusivamente pela internet, até o dia 25 de abril, no site da Fundep - Gestão de Concursos.

O concurso conta com cinco etapas. A primeira é a prova objetiva de múltipla escolha. Uma vez aprovado, o candidato passa para as próximas etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. São elas:

Segunda etapa: quatro provas discursivas especializadas

Terceira etapa: inscrição definitiva, com as seguintes fases: avaliação médica e sindicância da vida pregressa e investigação social

Quarta etapa: prova oral

Quinta etapa: avaliação de títulos

Pré-requisitos

Estar no exercício dos direitos civis e políticos

Ter nacionalidade brasileira

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares

Ser bacharel em Direito, há, no mínimo, três anos, por instituição de ensino superior oficial ou reconhecida, com diploma registrado na forma da lei

Ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de Direito

Não registrar antecedentes criminais

Não ter sofrido penalidade por prática de atos desabonadores no exercício profissional

Comprovar saúde física e mental adequadas para o exercício do cargo

Apresentar bons antecedentes morais e sociais

