O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que está atuando com a máxima agilidade para restabelecer os sistemas do ConecteSUS que foram temporariamente comprometidos com o ataque causado na madrugada desta sexta-feira (10).

Vários sistemas já foram restabelecidos e a expectativa é a de que os outros estejam disponíveis para a população na próxima semana.

A pasta elaborou uma página com alternativas para a emissão temporária do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Viagem

Para os brasileiros que estão com viagem para o exterior agendada para os próximos dias, o Ministério da Saúde disse que está trabalhando em todas as frentes para que todos consigam viajar em segurança.

Na nota, a pasta informa que o Ministério das Relações Exteriores enviará comunicado aos países que receberão voos oriundos do Brasil informando sobre a indisponibilidade temporária do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em formato digital e que a Carteira Nacional de Vacinação no formato físico poderá ser um dos documentos utilizados para comprovação de imunização.