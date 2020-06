O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) passou de 34,7 pontos, em maio, para 41,2 pontos, em junho, em uma escala de 0 a 100. Nessa metodologia, os 50 pontos marcam uma linha divisória entre confiança e falta de confiança. Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança. O levantamento foi divulgado hoje (10) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo a CNI, o aumento do índice pode ser explicado pela melhora nas expectativas do empresário para os próximos seis meses, que registrou alta de 8,4 pontos e subiu para 47,8 pontos. A avaliação em relação ao momento atual ainda é muito ruim. O Índice de Condições Atuais cresceu 2,7 pontos e alcançou 27,7 pontos entre maio e junho deste ano.

“O crescimento do ICEI reflete uma reavaliação do pessimismo que tomou conta do empresariado no início da crise, momento de elevada incerteza. No entanto, a confiança continua baixa, refletindo tanto a severidade da crise como a incerteza que ainda persiste e a pouca eficácia das medidas do governo para prover capital de giro às empresas. A dificuldade de acesso a crédito é uma preocupação adicional e um fator que contribui para a falta de confiança”, diz o gerente-executivo de Economia da CNI, Renato da Fonseca, em nota.

Leia mais:

Construção civil tem inflação de 0,17% em maio

Preço de cesta de compras para famílias com renda mais baixa cai 0,25%