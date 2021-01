A decisão da Ford de deixar de produzir automóveis no Brasil, pegou todo mundo com as calças na mão. Consumidores, concessionários, fornecedores e principalmente os funcionários. E durante 101 anos em que fabricou veículos por aqui, a Ford produziu modelos que se tornaram ícones.

Selecionamos 10 modelos que foram fabricados pela marca no país e que escreveram seu nome na história da indústria do automóvel. Alguns com mais de 20 anos em linha e outros com pouco mais de cinco anos, mas que mesmo assim deixaram saudade.

Confira no vídeo da Garagem do Jabulas, quais são esses modelos e comente, qual foi o Ford que marcou sua vida e qual modelo não poderia ficar de fora.