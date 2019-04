Com a crise econômica, muitos empresários viram seu faturamento encolher. A solução para manter um bom lucro com o negócio é cortar custos em todos os setores. Muitas vezes, uma mudança de comportamento ou na estrutura já pode ter um impacto positivo nas contas da empresa.

Confira algumas dicas para ajudar a reavaliar processos e a identificar custos que podem ser reduzidos sem comprometer a eficiência do negócio:

1) Luz, telefone e papel

A energia pode ser reduzida com a troca de lâmpadas incandescentes por LED ou investimentos em novas formas de geração de energia renovável. Outra dica é usar a luz natural, abrindo as janelas pela manhã. Não deixe os equipamentos em stand by. Instale equipamentos de ar-condicionado com tecnologia Invert. Os custos com telefone podem ser reduzidos por meio da contratação de pacotes de novos planos corporativos ou da utilização de aplicativos de internet. Já o papel pode ser impresso em frente e verso ou digitalizar e enviar documentos por aplicativos, e-mails ou nuvem.

2) Baixa rotatividade de estoque

Procure planejar suas compras de acordo com o giro de suas vendas. A implantação de um sistema de controle de estoques pode ajudar.

3) Avalie seus gastos com fornecedores e bancos

Analise como está a prática de negociação com seus fornecedores, reavalie contratos, renegocie. Faça um levantamento do que é gasto com tarifas bancárias, pesquise as taxas em outras instituições financeiras e renegocie.

4) Planeje de forma tangível

Crie e estimule metas mensais, semestrais ou anuais palpáveis e que possam ser alcançadas. Realize análises e pesquisas sobre o seu negócio, comparando com outras empresas do mesmo segmento.

5) Excesso de controle

É preciso controlar o que é essencial para a empresa. O custo do controle não pode ser maior que a realização da atividade. Por isso, é preciso implantar processos que possam ser medidos e que tragam resultados.

6) Leve em consideração os custos de uma demissão ou contratação

Veja se é essencial contatar novos funcionários ou se é melhor terceirizar. Em caso de demissão, levante todos os custos envolvidos e verifique se será realmente vantajoso. Considere o tempo que ficará sem o funcionário e o período de adaptação do novo contratado.

7) Reduza custos de logística e fretes

Ao negociar a compra de uma mercadoria, leve em consideração não somente o preço do produto, mas também do seu frete, que poderá encarecer a mercadoria adquirida.

8) Parada para o cafezinho e água

A pausa para o cafezinho e para a água pode gerar custos desnecessários. Os copos plásticos descartáveis são muitos utilizados e uma solução criativa e ambientalmente correta é incentivar seus funcionários a utilizarem canecas individuais e personalizadas.

9) Regime de tributação adequado

Faça uma simulação nos regimes de tributação Lucro Presumido, Lucro Real ou Simples Nacional e apure a opção que resulte em uma menor carga tributária. Um contador ou o Sebrae podem ajudar na simulação.

Fonte: Sebrae Minas