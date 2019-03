Desde o anúncio da turnê “Nossa História”, com a volta aos palcos da parceria entre os irmãos Sandy e Junior Lima, o assunto tomou conta das redes sociais. Mesmo com o aumento da capacidade do show em Belo Horizonte (que seria no Mineirinho e passou para a Esplanada do Mineirão), os ingressos se esgotaram rapidamente nas bilheterias físicas.

Enquanto a apresentação do dia 17 de agosto não chega, é hora dos fãs relembrarem grandes sucessos como "Imortal" e "As Quatro Estações" e a história da dupla, formada pelos filhos de Xororó. Confira abaixo um resumo da cronologia da vida profissional de Sandy e Junior:

1989 - Os pequenos filhos de Xororó (da dupla Chitãozinho & Xororó, que vivia o auge do sucesso na época) apareceram no programa “Som Brasil” cantando "Maria Chiquinha".

1990 – Assinatura do contrato com a Polygram (atual Universal Music) e gravação do primeiro disco da dupla Sandy e Junior, "Aniversário do Tatu".

A fofurice dos irmãos encantou pais e filhos

1991 - Lançamento do primeiro álbum. A primeira divulgação aconteceu no programa Domingão do Faustão. Conquista do primeiro Disco de Ouro da carreira. Realização do primeiro show, na cidade de Votuporanga (SP). O primeiro show da carreira dos artistas foi beneficente para a Comunidade Nova Vida. O sucesso veio tão rápido que os primeiros shows reuniram um público estimado em 35 mil pessoas, em Londrina (PR).

1992 – Gravação do álbum "Sábado à Noite", conquista do segundo Disco de Ouro. Participação do Especial de Natal da Xuxa.

1993 – Álbum "Tô Ligado em Você". Sandy e Junior resgatam o irreverente clima dos anos 50 neste disco. Os artistas alcançam a marca de 500 mil cópias vendidas. Participação no especial de Roberto Carlos. Sandy e Junior participam de show do Michael Jackson no Morumbi (SP) para traduzir as falas do ídolo pop para a linguagem de sinais.

Os irmãos participaram do show de Michael Jackson no Brasil

1994 – Com o álbum "Pra Dançar com Você" resgatam os sucessos da Jovem Guarda. Gravação do tema da Campanha Criança Esperança, edição de 1994. Já no lançamento alcançam a marca das 490 mil cópias vendidas.

1995 – Conquista de Disco de Ouro e Platina com o álbum "Você é D+!". Participação de Xuxa na gravação do álbum.

1996 – O sexto álbum "Dig Dig Joy" já tinha 200 mil cópias encomendadas antes de chegar às lojas. Gravação de mais um tema para a Campanha Criança Esperança. Sandy e Junior esgotam ingressos do Olympia em apresentações na semana da criança.

1997 – Gravação do álbum "Sonho Azul". A convite de Renato Aragão, estreiam como atores no filme "O Noviço Rebelde", campeão de bilheteria no ano. Sandy participa do "Especial Elis Regina" e emociona o público ao cantar "Águas de Março". O tenor italiano Andréa Boccelli vem ao Brasil para gravar ao lado de Sandy "Vivo por Ela". O tenor escolhe a cantora após ouvir grandes intérpretes da música brasileira.

O primeiro trabalho no cinema acontece em "O Noviço Rebelde"

1998 – Gravação do primeiro CD ao vivo "Era Uma Vez Sandy e Junior". Mais de 2 milhões de cópias vendidas. Gravação do primeiro Home Vídeo que ultrapassa o número de 100 mil cópias vendidas, fato inédito na história de home-videos na época (o máximo registrado era 20 mil). Início do seriado da rede Globo "Sandy e Junior", veiculado aos domingos, com altos índices de audiência.

1999 – CD "As Quatro Estações" vende mais de 2,8 milhões de cópias. Mais um Disco de Diamante para os artistas.

A série "Sandy & Junior" foi um sucesso na TV Globo entre os anos de 1999 e 2002

2000 – Estreia do show "Quatro Estações", no Olympia. Recorde de bilheteria na casa e abertura de duas apresentações por noite. Gravação da faixa "You´re my # 1" com Enrique Iglesias, em Miami. Os artistas também gravam com Milton Nascimento e Gilberto Gil "Duas Sanfonas". Conquista do Prêmio Multishow de Música: melhor cantora. E Prêmio Kids Choice Nickelodeon: melhor cantora, gata do ano, melhor música (Quatro Estações), melhor clipe (Imortal).

2001 – Gravação do primeiro álbum internacional da carreira. Participação no Rock´n Rio III, eleito pelo público o melhor show do festival. Sandy protagoniza a novela "Estrela Guia", da rede Globo. Junior também atua em participação especial. Sandy e Junior batem recorde de público durante show em João Pessoa, reunindo 1,2 milhão de pessoas. Os artistas cantam com a italiana Laura Pausini.

Sandy foi protagonista da novela das seis "Estrela Guia"

2002 – Lançamento do primeiro CD internacional da carreira. Sandy e Junior reúnem 70 mil pessoas no Maracanã. Eles são os primeiros artistas brasileiros a apresentarem, sozinhos, um show no maior estádio do mundo. Participação na Campanha de Combate à AIDS da organização não-governamental Ação Cidadania. Prêmio MTV Itália pelo primeiro lugar nas paradas com o single 'Love Never Fails'. Viagem em turnê com a empresa multinacional CIE.

2003 – Participação como convidados e jurados no Festival Internacional da Canção de Viña Del Mar, no Chile. Lançamento do DVD "Sandy e Junior – Ao Vivo no Maracanã". Inauguração do pavilhão "Sandy e Junior" no hospital do Câncer de Barretos (SP). Conquista do Prêmio Multishow de Música na categoria melhor show (Sandy e Junior 2002). Lançamento de "Identidade", 14º CD da carreira dos artistas, o mais autoral da carreira. Realização de dois shows em Angola, na África. Os artistas estreiam como protagonistas nas telas do cinema com o longa-metragem Acquária.

Registro da participação no Rock in Rio III

2004 – Primeira participação no Festival de Verão Salvador. Homenagem ao piloto Ayrton Senna durante o espetáculo musical "Senna in Concert" (Sandy canta com Caetano Veloso e Junior Lima faz parceria com Frejat). Realização de dois shows no Japão, com ingressos esgotados. Participação no Dia Mundial de Luta Contra a Aids: Sandy canta sucessos da MPB em Brasília a convite do ministro da Cultura Gilberto Gil. Junior dá início a seu projeto paralelo e monta a banda de black music Soul Funk.

2005 – Junior Lima faz direção musical para a peça de teatro 'Liberdade para as borboletas'. Sandy e Caetano Veloso cantam sucessos de telenovelas na comemoração dos 40 Anos da TV Globo. Sandy participa do projeto Credicard Vozes com repertório de jazz e MPB, no Bourbon Street. Sandy e Junior gravam 'Águas de Março' para o projeto de DVD Casa da Bossa. Sandy canta música lírica dentro do projeto Acquarius, na praia de Copacabana. Sandy participa do DVD de Pedro Mariano na faixa homenagem à Elis Regina.

2006 – Gravação do 15º álbum da carreira. Filmagem do primeiro videoclipe em formato de "curta-metragem" da música "Estranho Jeito de Amar" (indicado como melhor clipe pop do VMB – MTV). Participação no Brazilian Day, em New York, e show em Boston (EUA). Sandy apresenta-se com o pianista erudito Marcelo Bratke em um concerto de voz e piano no Auditório Ibirapuera. Sandy e Junior cantam com Gilberto Gil durante inauguração da casa de espetáculos Vivo Rio.

2007 – Gravação do 'Acústico Sandy e Junior MTV', com lançamento de CD, DVD e turnê de despedida por todo país. No dia 18 de dezembro desse ano, acontece o encerramento da carreira em dupla com show no Credicard Hall, em São Paulo.

