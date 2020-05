Dez das 18 barreiras sanitárias anunciadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começam a funcionar nesta segunda-feira (18). Desde as 7h, agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde estão nos limites da capital realizando blitze contra a Covid.

As barreiras foram regulamentadas por decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) na última sexta-feira (15). Os servidores podem exigir que motoristas e passageiros deixem os veículos e sejam submetidos a rastreamento clínico.

Conforme o executivo municipal, em caso de descumprimento, a Polícia Militar poderá ser acionada e o infrator estará sujeito a responsabilização civil e criminal. A ação é temporária e excepcional, mas não foi definido prazo para o término das abordagens.

Confira onde estão instaladas as primeiras dez barreiras sanitárias:

• Avenida Amazonas, próximo ao Viaduto do Anel Rodoviário

• Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira Carneiro

• Avenida Civilização, próximo à Rua dos Menezes

• Avenida Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da Cruz

• Avenida Cristiano Machado, próximo à Rua das Gabirobas

• Avenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira Barbosa

• Rua Jornalista Djalma Andrade, próximo à Avenida Dr Marco Paulo Simon Jardim

• Avenida Raja Gabaglia, próximo à Rua Parentis

• Avenida Nossa Senhora do Carmo, no trecho Belvedere

• Rua Haiti, no trecho entre a Avenida Presidente Eurico Dutra e Rua Patagônia

Leia também:

Blitz contra a Covid: dez barreiras sanitárias começam a funcionar nesta segunda-feira em BH