A Netflix anunciou as novidades que chegam a seu catálogo em abril - são mais de sessenta filmes e séries que vão estrear na plataforma. Dentre as expectativas, estão as novas temporadas de The Walking Dead e Samantha!. Confira a seguir:



Séries



1. The Walking Dead (8ª temporada)



A oitava temporada dos zumbis mais famosos do streaming chega à Netflix. Na nova fase, o personagem Rick reúne aliados para começar uma guerra, no mundo pós-apocalíptico em que o desespero por segurança e comida é latente. Estreia: 14 de abril.



2. Samantha! (2ª temporada)



Produção original brasileira, a série que conta com Emanuelle Araújo como protagonista ganha nova temporada. A produção de humor acompanha as trapalhadas de uma ex-celebridade mirim dos anos 80 que busca ter os holofotes de volta para si a qualquer custo. Estreia: 19 de abril.



3. O Mundo Sombrio de Sabrina (2ª temporada)



As aventuras da jovem Sabrina Spellman continuam. Ela continua tendo de conciliar sua vida entre mortais e feiticeiros, enquanto luta para proteger a família e os amigos das forças sombrias. Ao contrário do que pode parecer, a série não é infantil, não sendo recomendada para menores de 16 anos. Estreia: 25 de abril.



4. Tijuana (1ª temporada)



As relações entre poder, dinheiro e corrupção levaram a um crime político que ficou sem respostas. Esse é o pano de fundo de Tijuana, nova série em que jornalistas mexicanos arriscam as próprias vidas para esclarecer um assassinato. Estreia: 5 de abril.



5. Chambers (1ª temporada)



O drama sobrenatural relata os mistérios de uma jovem que teve sua vida salva por um transplante de um coração. No decorrer dos episódios, ela se interessa pela história de vida de quem era dono do órgão que a permitiu sobreviver. Estreia: 26 de abril.



6. Suits (8ª temporada)



A série traz os pormenores de um escritório de advocacia em que um caso supostamente simples se transforma em pesadelo quando um protagonista é acusado de conduta inapropriada com uma mulher casada. Estreia: 4 de abril.



7. Cuckoo (5ª temporada)



O título da série é em homenagem a um dos protagonistas, o americano Cuckoo - hippie, desempregado e sem planos para o futuro, cujas únicas ocupações são doze horas de sono por dia e proporcionar três orgasmos por dia a sua mulher. Estreia: 19 de abril.



8. Black Summer (1ª temporada)



Uma mãe separada da filha luta para encontrá-la junto a um grupo de refugiados americanos, em uma jornada angustiante frente a um mundo hostil tomado por um apocalipse zumbi. Estreia: 11 de abril.



9. Necrópolis (1ª temporada)



Um médico legista pode ter medo de cadáveres? Na comédia Necrópolis, sim. Um médico recém-graduado precisa começar a trabalhar no Instituto Médico Legal de sua cidade para se manter. Produção brasileira. Estreia: 1º de abril.



10. Legion (2ª temporada)



A série de TV baseada no personagem X-Men chega à segunda temporada na Netflix neste mês. O protagonista, diagnosticado com esquizofrenia em uma idade jovem, descobre que sua "doença" pode ser mais que um transtorno psiquiátrico. Estreia: 4 de abril.



Filmes



1. Snowden - Herói ou traidor



O longa conta a história de Edward Snowden, antigo funcionário da CIA que divulgou documentos ultrassecretos da entidade americana, revelando os bastidores do sistema de espionagem em massa dos Estados Unidos. Estreia: 1º de abril.



2. A Qualquer Custo



A trama acompanha uma família que decide assaltar um banco para se restabelecer financeiramente depois de perder a propriedade que tinha no Texas. A qualquer custo disputou quatro estatuetas no Oscar de 2017. Estreia: 1º de abril.



3. Alguém Especial



A jornalista musical Jenny consegue o emprego dos sonhos, mas seu namorado não quis apostar no relacionamento à distância e optou por terminar com ela. Para "afogar as mágoas", Jenny decide ir para a noite de Nova York com suas amigas, nesta produção original Netflix. Estreia: 19 de abril.



4. Um Homem de Sorte



Com Zac Efron, o drama romântico baseado no bestseller de Nicholas Sparks conta a história do sargento da marinha Logan Thibault, que retorna do Iraque disposto a encontrar uma mulher desconhecida, suja fotografia serviu como amuleto nos tempos longe de casa. Estreia: 19 de abril.



5. Nosso Planeta



Completamente filmado em Ultra HD, trata-se de uma jornada pela Terra, desde as selvas até os oceanos mais profundos. Um documentário ideal para quem quiser descobrir as conexões entre seres humanos e natureza. Estreia: 5 de abril.