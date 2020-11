Com 67,52% das seções totalizadas, a apuração do segundo turno em Contagem – terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 456.933 votantes –traz Felipe Saliba (DEM) com 51,16% e 48,84% para Marília Campos (PT) .

Quarto colégio eleitoral de Minas, Juiz de Fora, conhece até o momento a escolha de 31,57% dos seus 395.425 eleitores. Margarida Salomão (PT) garante 53,59% dos votos e Wilson Rezato (PSB), 46,41%.

Em Uberaba, no Triângulo – sétimo colégio eleitoral mineiro (224.864) –, com 37,04% de apuração, Elisa Araújo (Solidariedade) aparece com 63,02% da escolha do eleitorado, contra 36,98% para Tony Carlos (PTB).

Mais rápido

Governador Valadares já apurou 59,49% dos seus 203.794 eleitores. André Merlo (PSDB) soma 59,30%, ao passo que o candidato Dr. Luciano (PSC), consegue 40,70%.

Leia mais:

Começa apuração do segundo turno; acompanhe em tempo real

Marília Campos vota em Contagem acompanhada da família e de apoiadores

Felipe Saliba vota em Contagem e avalia campanha como positiva