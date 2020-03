A pandemia de coronavírus tem afetado a rotina de milhões de pessoas do mundo inteiro. Medidas protetivas determinadas pelas autoridades para atenuar os efeitos e a disseminação do vírus atingem praticamente todos os setores da sociedade.

Na educação, as instituições de ensino suspenderam as aulas e demais atividades presenciais. Tal situação faz com que os estudantes tenham que se adaptar a uma nova realidade que implica em manter os estudos em casa.

Diretor de Negócios da Mangahigh, plataforma de recursos digitais adaptativos para o ensino-aprendizagem da matemática, George Balbino, elenca fatores positivos que esse modelo de educação pode oferecer. “As principais vantagens de se dedicar em casa são ter mais tempo para descansar antes de iniciar os estudos; estar em um ambiente seguro e familiar; e ter acesso a recursos digitais que normalmente o aluno não poderia acessar livremente na escola”, explica Balbino.

Dicas

O especialista também destaca a necessidade de pessoas se manterem focadas e disciplinadas em aspectos que seriam fundamentais para o desenvolvimento de quem vai precisar estudar em casa.

"A dica é seguir uma rotina similar à que teria se fosse para a escola: acordar cedo, vestir-se adequadamente, tomar o café da manhã no horário normal e focar nas atividades seguindo os conteúdos programáticos que seriam trabalhados em sala de aula. Recursos digitais oferecidos pela instituição de ensino são excelentes para esse momento, principalmente se eles possibilitarem que o professor acompanhe o desempenho dos alunos. Com as plataformas digitais, o jovem tem a verdadeira oportunidade de ser protagonista do seu aprendizado”, completou George Balbino.

Outros aspectos destacados por Balbino fazem relação ao local do estudo, e ao ritmo e tranqüilidade na realização das tarefas.

“É importante que o estudante escolha um ambiente tranquilo no qual não seja distraído pelo que acontece em seu entorno e realmente possa focar. Pequenas pausas devem ocorrer com uma frequência semelhante à que teria na escola. E não se esqueça de se alimentar e se hidratar adequadamente".

O especialista também frisa a necessidade de os pais acompanharem de perto o que os filhos estão aprendendo, e se manterem sempre disponíveis para qualquer tipo de auxilio.

Tecnologia

Em meio a esse novo cenário, a tecnologia pode ser uma grande aliada da educação neste momento. Seja com o uso de recursos e ferramentas digitais que auxiliam no aprendizado, e até mesmo para se manter em contato com os colegas.

“Mantenha contato. Em muitos momentos, vocês poderão trocar informações relevantes e tirar dúvidas uns com os outros”, indica Balbino, que sugere a criação de grupos de estudos em redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas.

Para suprir a ausência das aulas presenciais, Balbino cita uma ferramenta oferecida pela Mangahigh voltada para escolas que suspenderam as atividades nos espaços físicos das instituições.

A plataforma em questão disponibiliza conteúdos didáticos de matemática e raciocínio lógico por meio de games para crianças e adolescentes.

Quem se interessar pelas atividades pode acessar o link: https://app.mangahigh.com/en-gb/register/CV19.

Para os adultos, uma opção interessante é a série de cursos online gratuitos oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas já há alguns anos.

Essas atividades, que tem o viés de extensão, são ótimas alternativas para valorizar o currículo profissional. As informações sobre os cursos ofertados e as inscrições estão no site da FGV.

Atividades

Por fim, o especialista listou uma série de atividades online que podem ser alternativas para esse tempo de quarentena, especialmente paras as crianças.

As atividades, que tratam dos mais diferentes temas e abordagens, podem ser acessadas pelos seguintes endereços:

Português: (ler histórias em voz alta aos mais pequenos): https://contadoresdestorias.wordpress.com/

https://janelasobreoamor.wordpress.com/

https://historiasparaosmaispequeninos.wordpress.com/

Matemática:

https://www.khanacademy.org

https://www.funbrain.com/

https://xtramath.org/#/home/index

https://www.matific.com/

https://www.prodigygame.com

https://myminimaths.co.uk/

https://www.mathsgenie.co.uk/gcse.html

https://www.mathsisfun.com/

Ciências:

Era uma vez: https://www.youtube.com/channel/UCoujti21qMtpLxqpAlbGkUQ ("Era uma vez a Vida". Também há disponível a série "Era uma vez o Homem", "Era uma vez o Espaço", "Era uma vez os inventores" basta procurar)

Aprender ciência a fazer brinquedos!

http://arvindguptatoys.com/

Canal de Youtube: www.youtube.com/user/arvindguptatoys https://www.thetoymaker.com/

Natureza:

http://ahortaencantada.blogspot.com/

http://www.sciencekids.co.nz/nature.html

www.nwf.org/kids/

https://www.natgeokids.com/uk/

Astronomia:

www.frontiernet.net/~kidpower/astronomy.html

http://kids.msfc.nasa.gov/

www.jpl.nasa.gov/kids/

STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática):

www.manualdomundo.com.br/

Canal de youtube:

www.youtube.com/channel/UCKHhA5hN2UohhFDfNXB_cvQ

https://www.criticalthinking.com/

https://www.playdoughtoplato.com/

https://www.simplykinder.com/category/math/

https://thehomeschoolscientist.com

https://craftprojectideas.com/cat.../how-to/teachers-corner/ www.evilmadscientist.com/

https://mysteryscience.com

https://thekidshouldseethis.com

https://thecrashcourse.com e o canal de youtube: https://m.youtube.com/user/crashcoursekids

https://www.crestawards.org

https://www.dkfindout.com/uk/

História:

https://www.wdl.org/pt/sets/world-history/timeline/

http://historia-portugal.blogspot.com/



Geografia:

https://online.seterra.com/pt

https://world-geography-games.com/world.html

http://www.geografia7.com/ (para os mais crescidos e não só)

Arte:

https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/

https://www.kid-at-art.com/

http://origamiyoda.com/

http://www.kidsthinkdesign.org/

https://smarthistory.org/

https://www.redtedart.com

https://www.facebook.com/artfulparent/

https://theimaginationtree.com Idiomas (inglês, etc):

http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/

https://www.duolingo.com

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ (quem tiver tablet pode descarregar a aplicação gratuitamente)

https://www.britishcouncil.org/school-resources/find

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radio

https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/

https://toytheater.com/

Programação:

https://blockly.games

https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/

https://www.dkfindout.com/uk/ Para os mais crescidos (e não só):

Vários temas/cursos: https://www.bighistoryproject.com/home

https://www.futurelearn.com

https://www.senecalearning.com

https://www.open.edu/openlearn/

https://idea.org.uk

https://ed.ted.com

https://www.tinkercad.com

Música:

Drumbit.app https://www.flowk