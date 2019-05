Junho vai ser um mês quente nas plataformas de streaming: temporadas novas de Black Mirror, The 100 e Gomorra estreiam nas próximas semanas. No setor de filmes, clássicos como O Senhor dos Anéis e Ghost: Do Outro Lado da Vida dividem espaço com novos sucessos, como Capitã Marvel e Nasce Uma Estrela. Confira abaixo a lista com os principais lançamentos de junho nas plataformas Netflix, HBO Go e Now:



Lançamentos de junho na Netflix



1/6



Ghost: Do Outro Lado da Vida



Clássico de 1990 conta a história de Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), um casal apaixonado que tem suas vidas destruídas após um ataque brutal.



Caça-Fantasmas



No filme de 2016, quatro mulheres se unem para salvar Nova York de fantasmas que são capazes de possuir seres humanos.



O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel e O Retorno do Rei



O primeiro e o último filme da trilogia baseada na obra de J.R.R. Tolkien contam, respectivamente, a jornada épica de Frodo para destruir o anel de Sauron e a união de forças entre Aragorn e Gandalf para salvar Gondor.



The 100 - Temporada 6



O seriado conta a história de 100 jovens que vivem em uma estação espacial e são condenados a voltar à Terra, devastada há quase cem anos em um apocalipse nuclear.



5/6



Black Mirror - Temporada 5



Após o ousado episódio interativo Bandersnatch, Black Mirror volta com uma temporada completa. Os novos episódios mostram um videogame que transforma uma amizade, uma crise de reféns que se desenrola em redes sociais e uma menina que desenvolve uma relação perigosa com uma boneca-robô.



7/6



3% - Temporada 3



A brasileira 3% volta para contar a história de Michele, que cria um santuário no Continente, mas passa por uma crise que a faz desenvolver seu próprio processo de seleção.



21/6



Dark - Temporada 2



A produção alemã, centrada no mistério do desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade,volta para a segunda temporada.



Principais lançamentos de junho na HBO

11/6



Gomorra - temporada 4



A produção italiana baseada no romance de Roberto Saviano volta ao canal MAX com 12 episódios. No seriado, grandes famílias da Camorra napolitana disputam o poder.



9/6



O Jardim de Bronze - temporada 2



Série original da HBO Latin America conta a história de Fabián Danubio (Joaquín Furriel), que finalmente reencontra sua filha Moira (Maite Lanata) após dez anos de buscas. Na temporada, Fabián investiga o sumiço de Martín, menino de 15 anos que desaparece no mesmo dia em que seu pai é assassinado.



17/6



Temporada 8 de documentários



Com uma estreia por semana, a HBO disponibiliza seis documentários: What’s my name: Muhammad Ali (17 de junho), WIG (24 de junho), The inventor: out for blood in Silicon Valley (1 de julho), One Nation Under Dtress (8 de julho), At The Heart of Gold: inside the USA Gynastics Scandal (8 de julho) e Ice On Fire (15 de julho).



Lançamentos de junho no NOW

5/6



Capitã Marvel



Com Brie Larson no papel principal, filme de 2019 acompanha aventura solo da Capitã Marvel, primeira heroína da Marvel Studios.



6/6



Nasce Uma Estrela: Versão Estendida



O filme que rendeu prêmios Emmy e Oscar à Lady Gaga conta as histórias de Jackson Maine (Bradley Cooper), um cantor no auge da carreira, e Ally (Lady Gaga), uma iniciante que ganha a vida trabalhando em restaurantes.



25/6



Hellboy



Hellboy (David Harbour) foi invocado à Terra ainda criança e criado como filho por Trevor Bruttenholm (Ian McShane), um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Com participação de Milla Jovovich.