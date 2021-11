Os professores do Sistema Bernoulli responderam as questões do primeiro dia de provas do Enem 2021, que aconteceu neste domingo (21). De acordo com os educadores, a prova teve nível de dificuldade moderada e seguiu de acordo com a expectativa.

Segundo o coordenador do pré-vestibular da instiuição, Breno Pires, o nível de dificuldade da prova foi de nível médio. “Foi uma prova considerada de nível médio com algumas questões mais complexas devido ao grau de dificuldade dos textos e alguns distratares mais elaborados. Já a redação abordou um tema interessante e atual, que é bastante discutido não só em aulas de redação, mas também em sociologia”, analisa.

Confira o gabarito dos cadernos amarelo, azul, branco, rosa e redação:

Caderno Branco

Caderno Amerelo

Caderno Azul Caderno Azul

Caderno Rosa

Prova de redação Prova de redação

A aplicação do Enem teve início hoje (21), com uma prova contendo a redação dissertativa-argumentativa e 90 questões objetivas: 45 delas dos componentes linguagens, códigos e suas tecnologias, e 45 de ciências humanas e suas tecnologias. Os candidatos terão até as 19h para terminar o exame. No próximo domingo (28), terão vez as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Para tanto, o candidato não pode tirar nota zero na redação. Os participantes do Enem podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior portuguesas que têm convênio com o Inep.

A próxima etapa do Enem 2021 será aplicada no próximo domingo (28). Na data, os participantes irão responder questões de Ciências da Natureza (química, física e biologia), além de matemática.

Leia também:

Estudantes e alunos comentam as questões do primeiro dia de provas do Enem

Ministro da educação e presente do Inep comentam primeiro dia do Enem