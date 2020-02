Embora o Carnaval de Belo Horizonte possa movimentar cerca de R$ 1 bilhão, as lojas de rua não funcionarão todos os dias durante a folia. Por isso, o folião que deixar para comprar a fantasia, purpurina, confetes e acessórios para a última hora pode encontrar dificuldade.

No sábado e no domingo, o comércio funcionará normalmente. Mas na segunda-feira de carnaval ( de fevereiro), a Câmara de Dirigentes Lojitas (CDL-BH) informou que o "comércio não funcionará" em razão da "comemoração do Dia do Comérciário".

A terça e a qurata também são feriados, mas há possibilidade de as lojas abrirem as portas com base na Lei da Liberdade Econômica.

Já nos shoppings, a atividade é definida pela administração de cada centro de compras, desde que não contraie o que estiver previsto em lei ou convenção coletiva de trabalho.

Confira como ficará o comércio de rua:

Dia 22 (sábado) - funcionamento normal

Dia 23 (domingo) - funcionamento normal

Dia 24 (segunda-feira) - comércio não funciona (comemoração do Dia do Comérciário)

Dia 25 (terça-feira) - feriado com possibilidade de funcionamento (Lei nº. 13.874/19 – Lei da Liberdade Econômica