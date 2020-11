O comércio de Belo Horizonte está autorizado e funcionar nos três domingos que antecedem o Natal, conforme anúncio feito pelo prefeito Alexandre Kalil na quarta-feira (25).

Mas para área do comércio foi determinado um horário específico, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM). Confira os horários de funcionamento, de acordo com a finalidade do serviço:

Das 7h às 21h:

Artigos de bomboniere e semelhantes;

Cabeleireiros, manicures e pedicures.

Das 11h às 19h:

Artigos de iluminação;

Artigos de cama, mesa e banho;

Utensílios, móveis e equipamentos domésticos, exceto eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

Tecidos e armarinho;

Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;

Produtos de limpeza e conservação;

Artigos de papelaria, livraria e fotográficos, brinquedos e artigos recreativos;

Bicicletas e triciclos, peças e acessórios;

Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Centros de comércio popular instituídos a qualquer tempo por Operações Urbanas visando a inclusão produtiva de camelôs, desde que localizados no Hipercentro ou em Venda Nova.

Das 8h às 17h:

Veículos automotores;

Peças e acessórios para veículos automotores;

Pneumáticos e câmaras-de-ar.

Das 5h às 17h:

Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1.