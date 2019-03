Uma confusão provocou o encerramento mais cedo do bloco da cantora Ludmilla, nesta terça-feira, 5, no centro do Rio. Depois de três horas de desfile na Avenida Primeiro de Março, uma briga generalizada no meio do público interrompeu o desfile do bloco "Fervo da Lud".



Policiais militares tiveram que intervir, jogando bombas de gás lacrimogêneo. Neste momento, houve correria do público pelas ruas transversais do desfile. O tumulto aconteceu minutos depois que a cantora havia comemorado que o bloco seguia sem tumulto.



Por conta da confusão, a PM pediu que o bloco interrompesse a música. Neste momento, o DJ Renan da Penha, convidado da cantora, se apresentava em cima do carro de som. Mesmo sem música, outros focos de briga estouraram no público e a polícia lançou mais bombas de gás.



Um homem foi imobilizado pelos policiais e retirado do local algemado. Ele estava ferido.



O bloco de Ludmilla teve como tema este ano o Egito, escolhido pela cantora para exaltar a negritude da região. Organizadores estimaram um público de 1,5 milhão de pessoas.