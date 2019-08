Você precisa sair para almoçar, marcar um médico, encontrar um bom lugar para deixar o cãozinho e ainda se arrumar para um evento à noite, mas ainda não encontrou tempo para agendar tudo isso? Alguns aplicativos que atuam na capital mineira podem facilitar a sua vida. Basta acessá-los e começar a utilizá-los agora mesmo. Confira sete apps disponíveis nos sistemas Android e iOS, que irão mudar a sua vida.

Primeira Mesa

O Primeira Mesa é indicado para quem ama gastronomia. Nele é possível saber horários e dias específicos com promoções especiais nos restaurantes e bares da capital. Pelo Primeira Mesa, o público se compromete a chegar na hora estipulada e seguir regras, que garantirão aos participantes o direito de comerem o que quiserem, com 50% de desconto.

DogHero

Pelo DogHero você encontra anfitriões que hospedam seu cãozinho. É possível fazer buscas por região, além de agendar com antecedência a hospedagem, pagar tudo via cartão de crédito e ter uma “garantia veterinária” disponibilizada pela plataforma.

Docway

O Docway surgiu com o objetivo de facilitar a vida de quem precisa de atendimento médico humanizado, levando o médico até o paciente por meio da tecnologia. Hoje, conta com mais de 55.000 usuários, está presente em mais de 340 cidades, e todas as capitais do país.

Desrotulando

Desenvolvido por nutricionistas, o Desrotulando é o primeiro aplicativo de food score do Brasil. Com ele é possível pesquisar a avaliação de milhares de produtos alimentícios por nome, marca ou categoria. Com apenas alguns cliques, o usuário descobre os pontos positivos, negativos e alertas dos produtos pesquisados, tudo apresentado de forma fácil de entender.

Triider

Quem é que nunca teve problema para encontrar um bom prestador de serviço para instalar um chuveiro ou desentupir uma pia? A proposta do Triider é facilitar a vida dessas pessoas. A startup oferece profissionais nas áreas elétrica, hidráulica, marido de aluguel e montador de móveis. Os pagamentos são feitos com cartão de crédito por meio da plataforma, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.

Beauty Date

O Beauty Date permite o agendamento em salões de beleza, clínicas de estética e barbearias. É possível marcar data e horário com milhares de profissionais de centenas de cidades brasileiras, levando em consideração, inclusive, a distância entre o usuário e o local do serviço. Além disso, a ferramenta oferece promoções exclusivas, com combos ou preços especiais.

Uber

Por meio da ferramenta, o usuário pode solicitar um transporte privado urbano nas principais cidades do mundo. E os pagamentos podem ser realizados com cartão de crédito por meio da plataforma.

