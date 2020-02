Foi atrás do balcão do pequeno bar da família em Caraguatatuba, no litoral Norte de São Paulo, que Hiro Ozono começou a alimentar sua veia empreendedora. Na época, tratava-se de um garotinho. Hoje, aos 35 anos, o descendente de japonês é um dos maiores sushimans do país, autor do blog Sushibilidade, sócio-fundador do FoodWeb e diretor do Cursosushi.com.

"Fui praticamente criado atrás de um balcão de bar. Lembro-me que eu e meu irmão ficávamos até de madrugada ajudando nossos pais", recorda Ozono, que esteve em Belo Horizonte, sábado, onde ministrou um curso de gastronomia japonesa, com duração de 8 horas, na unidade do bairro Prado das Faculdades Promove.

Entre uma dica e outra sobre o preparo de alguns pratos, o suhiman alerta: "A culinária japonesa está crescendo muito no Brasil, mas os profissionais não acompanham o mesmo ritmo. Muitos, por exemplo, não sabem manipular corretamente o pescado".

O conhecimento de Ozono foi formado após muito aprendizado tanto no Brasil quanto no Japão. No país asiático, mantém parceria com cheffs renomados. A experiência lhe rendeu dominar ainda o campo do marketing digital.

"Sou palestrante, sushimaker, empreendedor e fascinado por marketing digital. Atualmente dedico-me aos meus projetos “Curso de Sushi para Empreendedores” na modalidade online. Também a cursos de sushi que são realizados, presencialmente, em São Paulo ( HUB Food Service ) e Mogi das Cruzes ( Brás Cubas ) e ao MBA em Gestão de Empresas e Negócios, na capital paulistana", acrescentou.

Boa parte do que o especialista tem a ensinar pode ser consumida no blog Sushibilidade. "Foi criado com objetivo de passar a todos os empreendedores como nós começamos. Tanto os erros quanto os acertos. A finalidade é diminuir os riscos de investimento", disse Ozono, acrescentando que irá ministrar outro curso de gastronomia japonesa, nas próximas semanas, nas Faculdades Promove.

Serviço

Email: contato@cursosushi.com

Telefone: (12) 3883-5028