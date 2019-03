O perfil oficial de Bruna Marquezine no Instagram foi desativado nesta terça-feira, (5). Durante o carnaval, no mesmo camarote da atriz, Neymar e Anitta apareceram abraçados em diversas fotos. As imagens deram margem a especulação de que os dois estariam juntos. Bruna Marquezine e Neymar não estão mais juntos desde outubro do ano passado.



Anitta desmentiu o possível affair com o craque. "Eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos e muitos anos. Muitos anos. Não é porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares que são melhores amigas. Não sou amiga da Marquezine. Conheço, ela foi no meu trio porque meu assessor é grande amigo dela. Não tenho nada contra ela nem contra ninguém", explicou.



A cantora foi além e disse: "Eu trabalho, faço meu dinheiro, sou uma pessoa completamente independente. Não vou deixar de sair com meus amigos agora".



Bruna Marquezine se divertiu no carnaval do Rio de Janeiro e em Salvador. Em algumas imagens, na Bahia, a atriz aparece de peruca loira. Em camarote da Sapucaí, no Rio, apareceu com uma peruca com cabelo curtinho, estilo "joãozinho".