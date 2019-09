Interessados em trabalhar na Controladoria-Geral do Estado podem se candidatar a duas vagas até esta quarta-feira (18). As oportunidades são para controlador setorial da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e controlador seccional do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). O salário pode chegar a R$ 5.610, somado a um vale-refeição de R$ 47.

As inscrições devem ser feitas até 11h59 de quarta-feira no portal do programa Transforma Minas. Em ambas oportunidades, pede-se ensino superior completo nas áreas de Contabilidade, Administração, Economia, Direito, Gestão Pública ou afins e experiência na área de auditoria. As duas vagas são para atuação na Cidade Administrativa, localizada no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte.