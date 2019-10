Na próxima segunda-feira, dia 28, às 19 horas, acontece mais uma "Conversa com o kênio", um evento onde síndicos, condôminos, conselheiros de condomínios, inquilinos, compradores e proprietários de imóveis possam trocar ideias e aprimorar a segurança na tomada de decisões em relação ao Direito Imobiliário. O encontro é gratuito e acontece na avenida do Contorno, 6.920, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Kênio de Souza Pereira é advogado especialista na área, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/MG e colunista deste jornal, onde escreve às segundas-feiras.

O "Conversa com o Kênio" acontece sempre na última segunda-feira de cada mês e busca melhorar a convivência nos condomínios de edifícios, bem como nos fechados. No evento é possível também conhecer mais sobre compra e venda, locação, incorporação e regularização do imóveis, entre outros temas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 2516-7008.