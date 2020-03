O médico infectologista David Uip, coordenador da campanha de combate à epidemia de Covid-19 em São Paulo, confirmou ter testado positivo para a doença. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, ele confirmou ter sido infectado com o novo coronavírus - sentiu alguns sintomas no começo da manhã e foi avaliado no Hospital Sírio-Libanês. Iniciou, então, o isolamento domciliar de duas semanas. "Estou bem, com febre baixa e um pouco de tosse. Espero voltar tão logo possível às minhas atividades".

Uip, de 67 anos, ocupa atualmente o posto de diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Nas décadas passadas, ele se notabilizou como o principal especialista em HIV/Aids no Brasil, colaborando para pesquisas internacionais que ajudaram a desenvolver drogas capazes de conter a síndrome.