Como está a sua saúde bucal? No Brasil, muitas pessoas ainda sofrem com problemas dentários. O dentista e coordenador do curso de Odontologia das Faculdades Promove, Lucas de Morais Barros, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o assunto, nesta quinta-feira (29), às 17h30. A live será pelo Instagram do Hoje em Dia.