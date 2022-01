Além do Yaris reestilizado, a Toyota lançou a linha 2023 do Corolla e do SUV Cross. Sem mudanças visuais, a novidade ficou por conta da extensão do pacote Safety Sense para toda a linha. O pacote de assistências de condução era disponível apenas para as versões híbridas do sedã e do utilitário. Agora passa a figurar nas opções equipadas com motor flex 2.0.

A sopa de letrinhas conta com sistema de pré-colisão frontal (PCS), monitor de permanência em faixa (LTA), alerta de mudança de faixa (LDA), farol alto automático (AHB), assim como controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

O Corolla na configuração sedã é oferecido em seis versões com preços que variam de R$ 148.290 a 187.190. Já o Corolla Cross, conta com quatro versões com valores que vão de R$ 161.990 a R$ 204.329.

Versões e Preços da linha Corolla

SUV

Corolla Cross XR - R$ 161.990

Corolla Cross XRE - R$ 173.690

Corolla Cross XRV Hybrid - R$ 196.390

Corolla Cross XRX Hybrid - R$ 204.329

Sedã

Corolla GLi - R$ 148.290

Corolla XEi - R$ 154.690

Corolla Altis Premium - R$ 177.690

Corolla GR-S - R$ 178.890

Corolla Altis Hybrid - R$ 177.690

Corolla Altis Hybrid Premium - R$ 187.190