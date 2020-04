No primeiro dia do pagamento do “coronavoucher, um auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 liberado pelo governo, houve uma corrida às agências da Caixa Econômica Federal e também à unidade da Receita Federal, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, já que muitas pessoas buscavam regularizar pendências no CPF, documento necessário para fazer o cadastro e ter direito ao benefício. O anúncio também da liberação de novo recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) despertou a atenção do trabalhador.

Em Venda Nova, por exemplo, na região Norte de Belo Horizonte, a fila começou a se formar logo no início da manhã, com várias pessoas se aglomerando na porta da agência da Caixa, neste momento em que as autoridades de saúde e a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) pregam o isolamento social e a distância entre as pessoas nas filas para se evitar a propagação da Covid-19.

Ontem, cerca de 2,5 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Na próxima terça-feira, dia 14, ocorrerá o pagamento a mais 3,5 milhões de pessoas, segundo informou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A Caixa iniciou o pagamento para quem já está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e tem conta em um dos dois bancos públicos. Os demais trabalhadores têm que se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site Auxílio Caixa e começarão a ser pagos até o dia 14.

O auxílio emergencial será pago a trabalhadores informais de baixa renda, microempreendedores individuais, contribuintes individuais ou facultativos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a beneficiários do Bolsa Família. A renda básica emergencial será de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras.

Quem está no Bolsa Família não precisa se cadastrar e receberá o auxílio emergencial no mesmo dia do pagamento do programa social, que ocorre entre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

FGTS

Um dos motivos da corrida à Caixa ontem também foi o anunciou feito pelo governo, na última terça-feira, da liberação de R$ 1.045 de recursos do FGTS para os trabalhadores.

No entanto, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os recursos, que vão injetar mais R$ 36,2 bilhões na economia, só serão pagos aos beneficiários a partir de junho deste ano, com encerramento dos saques extraordinários em dezembro.

(Com Agências)

Instituição alerta beneficiados a evitar filas e aglomerações

A Caixa esclareceu que não é necessário corrida às agências ou casas lotérias para receber o auxílio emergencial. Os que receberam o crédito em poupança podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo CAIXA, pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

A Caixa abrirá automaticamente a Poupança Digital para 3.113.356 brasileiros considerados aptos a receber o auxílio emergencial e fará o crédito nestas contas na próxima terça-feira.

Os que receberem o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da instituição ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

Em relação ao FGTS, a Caixa esclareceu, por meio de nota, que o saque “estará disponível a partir de 15/6/20 até o dia 31/12/20 aos trabalhadores que possuem conta no FGTS, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (Covid-19”.

A instituição orienta a população a não se descolar para as agências e unidades lotéricas neste momento, já que divulgará o calendário de pagamento e demais informações no próximos dias.

CPF

A Receita informou ontem que está regulizando a pendência nos CPFs para pagamento do auxílio. Segundo o órgão, foi iniciado na madrugada de ontem o processamento para reativar os CPFs suspensos por pendências eleitorais. A previsão é de que a operação se conclua hoje. O órgão informou ainda que o reconhecimento pela Caixa da regularização dependerá do tempo de processamento.

Com Agência Brasil)