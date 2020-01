A oferta de quase mil vagas temporárias para varrer as ruas da capital mineira, durante o período do Carnaval, leva dezenas de pessoas a se aglomerar em uma fila no bairro Parque Riachuelo, na região Noroeste da capital, que começou ainda na tarde de segunda-feira (6) e prossegue nesta quarta-feira (8). O salário em torno de R$ 1 mil atraiu trabalhadores com ampla formação.

Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), devem ser disponibilizadas à população entre 500 e 950 vagas de gari, profissionais que serão utilizados para reforçar a varrição nas ruas de Belo Horizonte durante a festa de Momo. As senhas começaram a ser distribuídas na avenida Américo Vespúlcio, 2020, por volta das 8 horas da manhã. As inscrições devem continuar hoje.

A SLU não informou, no entanto, os detalhes das contratações, que segundo o órgão, estão a cargo da empresa da construtora RNV, cujo representante não foi localizado para informar o período para preenchimento das vagas.

DESEMPREGADO - João Batista enfrentou mais de 3 horas de fila para tentar garantir uma oportunidade de trabalho

Um dos interessados nas vagas foi João Batista Ferreira Medina, de 26 anos. Ele disse não ter tido problemas para sair do bairro Estoril, na Região Oeste, onde mora, para chegar às 13 horas no local, onde aguardou mais de três horas até ser atendido.

“Um amigo me falou dessa oportunidade. Vim para tentar uma vaga, já estou há três anos desempregado”, conta Medina, que tem ensino médio completo e trabalhava, anteriormente, como serralheiro.

“Hoje (ontem) eles só analisaram o currículo e a carteira de trabalho. Disseram que vão me dar um retorno até a próxima segunda-feira”.

O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou a existência de 1,123 milhão de desempregados em Minas Gerais no terceiro trimestre de 2019, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada em novembro de 2019.

O montante equivale a 9,9% da População Economicamente Ativa no Estado e a cerca de 9% do total de desempregados no Brasil, um aumento em relação ao trimestre anterior (9,6%).