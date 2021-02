O uso do cartão de crédito no Brasil deve ter alta entre 19% e 21% em 2021, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Juntas, as compras feitas com cartões de crédito, débito e pré-pagos devem superar R$ 2,3 trilhões neste ano.

Mas o cartão de crédito também é a maior modalidade de endividamento das famílias brasileiras, o índice chega a 79, 4%, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de dezembro de 2020. Por isso, é preciso ter muito cuidado na hora de optar pelo cartão ao finalizar as compras.

O mestre em administração de empresas e professor de Mercado Financeiro e de Capitais e Direito Econômico das Faculdades Promove e Kennedy, Danilo Eustáquio de Oliveira Filho, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os riscos e os benefícios do uso do cartão de crédito, nesta quarta-feira (10), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.