O número de mortes por Covid-19 no Brasil subiu para 290.314. Em 24 horas, foram registradas 2.815 mortes. Segundo os números publicados pelo Ministério da Saúde, hoje (19), foi o 2º dia em que mais se registraram óbitos desde o início da pandemia.

Ainda há 3.204 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

O país registrou, nesta sexta-feira, 90.570 novos casos do novo coronavírus. A atualização é elaborada a partir das informações levantadas pelas autoridades estaduais e locais de saúde sobre casos e mortes provocados pela Covid-19.

O número de pessoas recuperadas chegou a 10.383.460. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.197.616.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (66.798), Rio de Janeiro (34.830), Minas Gerais (21.540), Rio Grande do Sul (16.507) e Paraná (14.658). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.168), Amapá (1.216), Roraima (1.274), Tocantins (1.775) e Sergipe (3.234).

De acordo com Ministério da Saúde, a Covid-19 está presente em 100% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades (4.177) possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 2.329 municípios tiveram novos registros, sendo que 1.086 deles apresentaram apenas um óbito confirmado.