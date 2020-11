As mortes em razão da pandemia do novo coronavírus chegaram a 164.281. Nas últimas 24 horas, foram registrados 908 óbitos. Ontem, o painel de estatísticas marcava 163.373 óbitos. Ainda há 2.295 falecimentos em investigação, dado referente ao dia 4 de novembro e que não foi atualizado, segundo o Ministério da Saúde em razão de problemas técnicos no sistema do órgão.

Os casos de pessoas infectadas pelo coronavírus ao longo da pandemia alcançaram 5.781.582. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde notificaram 33.207 novos diagnósticos positivos para a Covid-19. Ontem, o sistema de informações para a pandemia trazia 5.748.375 casos acumulados.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde sobre a evolução da pandemia no país. As informações são organizadas e verificados pelas secretarias estaduais de saúde.

O balanço apontou também 360.534 pacientes em acompanhamento. Outros 5.256.767 já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (40.202), Rio de Janeiro (21.090), Ceará (9.430), Minas Gerais (9.259) e Pernambuco (8.794). As Unidades da Federação com menos casos são Roraima (705), Acre (707), Amapá (771), Tocantins (1.125) e Rondônia (1.492).