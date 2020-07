Movimento voltado para ajudar idosos em meio à propagação do novo coronavírus (covid-19), a Campanha Solidarize-se já contabiliza a distribuição de 150 mil máscaras de proteção individual; 14,1 mil cestas básicas e 7,5 mil kits de higiene para 208 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) localizadas nas Regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul.

Além de ajudar no combate ao covid-19 e de conscientizar as pessoas sobre os problemas relacionados ao abandono afetivo, a ação, que foi lançada em dezembro de 2019, busca ampliar a conscientização sobre os direitos previstos no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o movimento contemplou instituições voltadas ao atendimento a idosos nos estados da Bahia (BA), do Ceará (CE),da Paraíba (PB), de Pernambuco (PE), do Rio Grande do Norte (RN), de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), do Rio de Janeiro (RJ), de Goiás (GO), Santa Catarina (SC) e do Paraná (PR).

Em sua primeira fase, foram selecionadas 500 ILPIs para receberem kits de higiene e cestas básicas, número que pode ser ampliado. Para tanto, basta que as ILPIs interessadas preencham um formulário disponibilizado. Para acessá-lo, clique AQUI.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail http://cgdpi@mdh.gov.br.