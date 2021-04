As escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro retomam hoje (7) as aulas presenciais depois de quase duas semanas de paralisação. As escolas haviam fechado as portas no dia 26 de março por dez dias, devido ao feriado estadual decretado na cidade para reduzir a disseminação da covid-19, e deveriam reabrir no início desta semana.

Colégios particulares reabririam na segunda-feira (5) e as unidades municipais, na terça-feira (6). No domingo (4), no entanto, uma liminar da Justiça do Rio suspendeu o retorno das aulas.

Apenas ontem (6), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, autorizou o retorno das aulas presenciais.

Desde o início da pandemia, a cidade do Rio teve 21 mil mortes e 232 mil casos confirmados de covid-19. Todos os bairros da cidade estão classificados com um risco muito alto para a doença.

Apenas 13,8% da população foram vacinados com a primeira dose até agora, de acordo com a prefeitura.