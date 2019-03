Instaurada ontem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a CPI da Barragem de Brumadinho vai se dedicar com mais ênfase a acompanhar a reparação às famílias atingidas do que em apurar as causas e responsabilidades do rompimento da Mina Córrego do Feijão, que deixou 201 mortos e 107 desaparecidos até o momento.

Antes da aprovação da CPI, dezenas de manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fizeram um protesto na Assembleia, cobrando uma apuração rigorosa da Casa sobre Brumadinho.

O comando dos trabalhos da CPI estará nas mãos da base do governador Romeu Zema (Novo), sendo o presidente da comissão o deputado Gustavo Valadares (PSDB), líder do bloco governista na Casa, e o vice-presidente Inácio Franco (PV), braço direito do presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), alinhado com o governador.

O relator, porém, será André Quintão (PT), líder da oposição. O petista vai contar com o apoio da colega de bancada Beatriz Cerqueira (PT), uma das parlamentares que solicitaram a abertura da comissão junto com o deputado Sargento Rodrigues (PTB), outro autor de requerimento para a abertura da CPI.

“Temos que deixar claro que o papel da Comissão não é julgar ou condenar. É investigar e sugerir ações aos poderes responsáveis. Vamos focar na reparação das vítimas”, disse Quintão.

Foram colhidas 74 assinaturas das 26 necessárias para a abertura da Comissão. Pelo regimento da Casa, a CPI terá prazo de 120 dias para apurar os fatos, podendo prorrogar a investigação por mais 120 dias. Assim, o relatório pode ser entregue até novembro.

A primeira reunião interna da CPI acontece hoje, com a presença dos sete membros indicados. Segundo o deputado Gustavo Valadares (PSDB), presidente da Comissão, mesmo antes deste encontro, é dada como certa a convocação de alguns atores envolvidos com a catástrofe de Brumadinho.

Entre eles, engenheiros e geólogos da Vale, além do secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Vieira. Ele ocupou o mesmo cargo na gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT) e assinou a autorização que reduziu o licenciamento ambiental da Mina Córrego do Feijão de três etapas para uma.

A prática foi proibida com a Lei 23.291/19, sancionada por Zema exatamente um mês após a catástrofe de Brumadinho. “Não sabemos quando, mas todos esses atores serão convocados porque é importante, principalmente para as vítimas”, disse Valadares.

Senado

Em Brasília, o mineiro Carlos Viana (PSD) foi indicado ontem como relator da CPI de Brumadinho no Senado.

Ele estará ao lado da presidente da CPI, a senadora Rose de Freitas (Pode-ES), e do vice-presidente, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

União libera auxílio emergencial de R$ 600

a beneficiários do Bolsa Família e do BPC

presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou Medida Provisória (MP) que libera saques de até R$ 600, para moradores de Brumadinho, referentes ao auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia.

De acordo com a MP 875, publicada no Diário Oficial da União (DOU) ontem, os saques podem ser feitos em até 180 dias após a data da disponi-bilização do crédito. O auxílio de R$ 600 será pago em parcela única, segundo o texto da MP, sem possibilidade de parcelamento.

O acerto será feito pela Caixa Econômica Federal. Apenas para os beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia o dinheiro será liberado pelo INSS.

Poderão sacar o auxílio os moradores que tinham os benefícios ativos em janeiro de 2019. A medida atende os atingidos pela tragédia do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, no qual pelo menos 201 pessoas morreram e outras 107 ainda são dadas como desaparecidas, segundo o último balanço do Corpo de Bombeiros.