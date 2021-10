A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Convid-19 da Câmara Municípal de Belo Horizonte (CMBH) retoma nesta quinta-feira (28) as oitivas para tentar esclarecer como os R$ 218 milhões repassados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) às empresas de ônibus estão sendo devolvidos ao Poder Público. Desta vez, serão ouvidos o presidente e o ex-presidente do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus de BH (Transfácil), que foram intimados a depor na CPI por meio de um requerimento de autoria das vereadoras Fernanda Pereira Altoé (Novo) e Flávia Borja (Avante).

Os depoimentos estão marcados para essa quinta-feira (28) a partir das 9h. Os vereadores querem ouvir de Railson Guimarães de Andrade e Renaldo de Carvalho Moura – atual e ex-presidente da Transfácil – explicações como tem sido feita a devolução dos créditos antecipados e vales-transportes que foram adquiridos pela Prefeitura com o repasse de R$ 218 milhões feito às empresas de ônibus. A Transfácil é a empresa que comercializa os cartões BHBus e é formada pelas próprias concessionárias de ônibus, que rateiam seus custos de operação. Dados trazidos pela CPI apontam que a empresa recebeu os recursos repassados pela Prefeitura por meio da compra antecipada de créditos de vales-transportes. Durante o depoimento na CPI, no último dia 2 de junho, o atual presidente da BHTrans, Diogo Prosdocimi, afirmou que os valores foram transferidos para “dirimir financeiramente questões da pandemia”.

Em contrapartida, o presidente do Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte (Sindpautras), Jefferson Gazolla Palhares, afirmou em depoimento aos vereadores, no dia 21 de julho, que o volume de aproximadamente R$ 5 milhões – que chegariam aos permissionários do transporte suplementar da capital em forma de antecipação, não chegaram. “Não fomos chamados a participar do acordo que tratou do repasse e foi feito com a anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fizemos um levantamento e deixamos de receber mais de R$ 5 milhões. A Transfácil reconheceu a dívida de cerca de R$ 2,5 milhões, que vão pagar em 10 semanas. Outros R$ 2,65 milhões serão tema de discussão com a Secretaria Municipal da Fazenda, pois os empresários acham que não tínhamos direito (a esse valor”, explicou Palhares.

Repasses

Além dos concessionários de transporte suplementar, as empresas de ônibus da capital também estão tendo que devolver os recursos liberados pela PBH durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH), já foram devolvidos um total de R$ 6.073.650,00 aos cofres públicos desde agosto do ano passado.

Desde março do ano passado, a PBH repassou um total de R$ 204.258.541,00. A transferências dos recursos começaram em março de 2020 e foram efetuadas até julho deste ano. Ainda segundo o Setra-BH, as devoluções – que foram acordadas após a celebração de um termo judicial intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em dezembro de 2020 – começaram a ser realizadas a partir de agosto do ano passado. Somente em setembro de 2021, foram realocados aos cofres da PBH um total de R$ 824.879,00.

Mesmo com os repasses, vereadores de oposição ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmam que o acordo somente foi fechado para tentar garantir legalidade ao repasse, já que o envio destes recursos deveria ter sido aprovado pela CMBH. “Ainda existem muitas dúvidas quanto a este processo.

São quase R$ 220 milhões que foram repassados às empresas de ônibus e não sabemos como este valor será devolvido. Já sabemos que o contrato de concessão das empresas termina antes de uma possível devolução destes valores”, afirmou a vereadora Flávia Borja (Avante).