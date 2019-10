O setor de planos de saúde contabilizou, no último mês de agosto, 47.112.323 beneficiários em planos de assistência médica e 25.139.419 beneficiários nos odontológicos, mostrando elevação ante os números de junho, da ordem de 47.104.169 e 24.799.042, respectivamente.

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e indicam ainda expansão em relação aos números registrados em agosto de 2018: 47.063.447, para beneficiários de planos de assistência médica; e 23.783.278, para beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.

De acordo com a ANS, entre agosto de 2018 e agosto de 2019, houve crescimento de beneficiários em planos de assistência médica em 15 estados. Lideram a lista: Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo . Nessas unidades da Federação, o total de beneficiários em agosto deste ano foi 5.059.002, 1.141.174 e 1.115.156, contra 5.007.698, 1.114.826 e 1.100.184, em agosto do ano passado, respectivamente.

No segmento odontológico, 23 estados tiveram expansão. São Paulo liderou no país com um total de 8.947.347 beneficiários em agosto deste ano, seguido do Rio de Janeiro, com 3.283.912; Minas Gerais (2.143.721), Bahia (1.486.273), e Paraná (1.305.046). Em agosto do ano passado, os números de beneficiários que essas unidades federativas apresentavam eram, respectivamente, 8.398.228, 3.180.733, 2.024.660, 1.449.886 e 1.227.848.

De acordo com a ANS, os dados podem sofrer modificações devido às revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.