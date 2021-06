A pandemia acendeu um alerta: é preciso cuidar de si mesmo para entender os outros e não perder o equilíbrio emocional.

O desafio de quem não desiste de si mesmo é ter amor-próprio, segundo o psicólogo e criador de um dos maiores canais de relacionamento no Youtube, Nós da Questão, com mais de um milhão de inscritos, Marcos Lacerda.

Síndrome do impostor, mito da falsa realidade e a dificuldade de dizer não, por exemplo, são sinais apontados por Lacerda que afastam as pessoas do amor-próprio.

Marcos Lacerda conversa com a repórter Maria Amélia ávila sobre uma série de reflexões e exercícios que fortalecem e direcionam as pessoas para mudanças interiores, nesta quinta-feira (10), às 18h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.