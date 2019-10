Vários homens armados em dois carros e uma moto entraram neste sábado (19) pela manhã no terminal de cargas doméstico da companhia aérea Latam no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, na Ilha do Governador, zona Norte do Rio. Os criminosos chegaram ao local por volta das 10h, de acordo com as câmeras de vídeo do terminal.

Segundo funcionários ouvidos pela Polícia Civil o armamento da quadrilha estaria escondido dentro dos dois carros. Em nota, a assessoria do Riogaleão, concessionária que administra o aeroporto, nega que os criminosos tenham levado alguma carga de dentro do terminal da Latam, ao contrário do que informou a Polícia Militar.

“O terminal de cargas doméstico da companhia aérea Latam, localizado no Riogaleão Cargo, sofreu uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (19). A equipe de segurança do terminal frustrou a ação dos bandidos, que não conseguiram levar a carga pretendida”, informou a concessionária.

Outra versão

A Polícia Militar do Rio, no entanto, não confirma que a ação tenha sido frustrada. Segundo a corporação, policiais do 17° batalhão, responsável pelo policiamento na Ilha do Governador, foram acionados para verificar ocorrência no aeroporto. Ao chegarem, foram informados que criminosos em veículos conseguiram entrar no terminal de cargas e praticaram roubo, fugindo em seguida.

A polícia fez buscas na área, mas sem prisões até o momento. De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), o caso foi registrado e a investigação está em andamento. Depoimentos estão sendo tomados, e as diligências sendo realizadas pela delegacia especializada.

Em nota de apenas uma linha, a Latam Cargo Brasil informou “que está colaborando com as autoridades responsáveis nas investigações”. No comunicado, a companhia aérea não informa se os bandidos levaram a carga nem de que forma entraram no terminal.

