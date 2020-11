A Fiat lançou a linha 2021 do Cronos, sedã feito na Argentina com preços entre R$ 63 mil e R$ 84 mil. Sem grandes novidades, o que muda mesmo é a inclusão da nova logo e da bandeirinha “Fiat Flag”. De resto, ele segue o mesmo carro de 2020.

Com cinco versões, o Cronos pode ser equipado com unidade Firefly 1.3 de 109 cv ou o veterano Etorq 1.8 de 139 cv. O primeiro é combinado apenas com caixa manual de cinco marchas, enquanto o bloco mais potente é atrelado apenas à transmissão automática de seis marchas.

Uma novidade é que a versão Drive 1.3 passam a contar com controle de estabilidade (ESP) assim como o assistente de partida em rampa (Hill Holder). O módulo faz parte do pacote S-Design, que custa R$ 4.390. O pacote ainda adiciona multimídia Uconnect com conexão sem fio para smartphones.

Mercado

O Cronos não tem tido uma vida tranquila no segmento de sedãs compactos. Por ser importado da Argentina, a Fiat tem rebolado para que a flutuação do dólar não carregue demais em seus preços.

Outro fator é a demora para a estreia do motor Firefly turbo. Devido à pandemia do Covid-19, o desenvolvimento da linha de motores foi prejudicada e os blocos só começam a ser instalados nas gamas Jeep e Fiat por volta de março. E certamente o sedã de Córdoba não será um dos primeiros da fila.

No acumulado do ano, o Cronos anota 12.859 unidades entre janeiro e outubro, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Um desempenho tímido diante do líder Onix Plus (58.345) e metade do que fez o Virtus (24.822).

PREÇOS E VERSÕES

1.3 MT5 - R$ 63.390

Drive 1.3 MT5 0 R$ 66.990

Drive 1.8 AT6 - R$ 75.290

Precision 1.8 AT6 - R$ 81.290

HGT 1.8 AT6 - R$ 84.190

Assista também!