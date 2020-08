A Fundação Estudar acaba de lançar o CC50, versão em português do curso CS50. Conhecido por ser o curso mais popular da universidade Harvard, comandado pelo professor David Malan, o CS50 é um curso de introdução à ciência da computação. O CC50, que pode ser acessado gratuitamente pelo site do Estudar Fora, é a versão em português do curso.

O CC50 foi traduzido a partir do CS50 pelo bolsista da Fundação Estudar Gabriel Guimarães. Ele fez o CS50 em 2011, quando tinha 17 anos e estudava no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A ideia de traduzir o curso, que já estava disponível online, veio da vontade de compartilhar as aulas com estudantes que não dominassem a língua inglesa.

Gabriel também foi assistente do professor David Malan mais tarde, quando estudou em Harvard. Além de traduzir o curso, também já ministrou três edições presenciais dele, em Vitória, no Espírito Santo.

O que vou aprender no CC50?

O CC50 é um curso introdutório de Ciência da Computação focado em pessoas que não tenham conhecimento prévio da área. Ele ensina os fundamentos de como funcionam os computadores e a internet, e também introduz o aluno à lógica da programação. A partir dessa base, o estudante tem mais facilidade para aprender qualquer linguagem.

A versão online, gratuita, e em português do CS50 pretende ser o mais fiel possível às aulas ministradas em Harvard. para isso, ela usa os mesmos materiais e conjuntos de problemas oferecidos na universidade. Isso significa que você vai aprender tudo que os alunos de Harvard aprenderam.

Para acessar o CC50, basta clicar neste link e, na página seguinte, clicar no botão “QUERO ACESSAR”. Você precisará completar um breve cadastro; no final, você poderá acessar o curso diretamente ou esperar até que o link seja enviado para o seu e-mail.

(*) O texto "Curso mais popular de Harvard está disponível de graça e em português" foi publicado originalmente no portal Estudar Fora, da Fundação Estudar.