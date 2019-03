O Instituto Ramacrisna está com inscrições abertas para os cursos de Eletricista de Instalações e Bartender, ambos gratuitos. Para o curso de Eletricista de Instalações, o prazo da inscrição termina no dia 12 de março. Já para Bartender, as incrições vão até dia 19 no site www.ramacrisna.org.br.

Os candidatos ao curso de Eletricista de Instalação, após a inscrição, participam de um processo seletivo. A prova será na quarta-feira, 13 de março, às 8h ou às 13h. Podem participar da seleção pessoas de 18 a 40 anos com ensino fundamental completo. As aulas são no período da noite e o curso tem duração de três meses, de 18 de março a 28 de junho.

Já para o curso de Bartender, a prova de seleção será na quarta-feira, 20 de março, às 8h ou às 13h. Podem participar pessoas de 18 a 35 anos e com ensino médio completo ou em curso. As aulas começam no dia 25 de março e terminam em 31 de maio. O curso é no período da tarde e é oferecido em parceria com a empresa DIAGEO dentro do Programa Learning For Life.

No dia da prova, o candidato deve levar original e cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, lápis, caneta e borracha. Nos dois cursos, os estudantes recebem material didático e uniforme. O transporte é por conta do aluno. Não há cobrança de taxas de inscrição, matrícula e mensalidade.

Serviço:

Curso: Eletricista de instalações

Inscrições até: 12/03

Prova seletiva: 13/03 Horário da prova: às 8h ou às 13h

Horário das aulas: das 19h às 22h

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Local: Instituto Ramacrisna – Sede (R. Mestre Ramacrisna, 379, Santo Afonso – Betim/MG)

Curso: Bartender

Inscrições até: 19/03

Prova seletiva: 20/03 Horário da prova: às 8h ou às 13h

Horário das aulas: das 13h às 17h

Escolaridade: Ensino médio completo ou em curso

Local: Instituto Ramacrisna – Unidade Belo Horizonte (R. Rio Casca, 387, Carlos Prates – Belo Horizonte/MG)

Informações: (31) 3438-5500